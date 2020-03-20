***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 22.10.2027Vade (Gün Sayısı) 3.654Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHALE2716Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2017Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000Kupon Sayısı 116Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.11.2017 17.11.2017 20.11.2017 1,2358 12.358.000 Evet2 21.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 1,3445 13.445.000 Evet3 22.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 1,3828 13.828.000 Evet4 22.02.2018 21.02.2018 22.02.2018 1,3133 13.133.000 Evet5 26.03.2018 23.03.2018 26.03.2018 1,3372 13.372.000 Evet6 26.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 1,3604 13.604.000 Evet7 28.05.2018 25.05.2018 28.05.2018 1,4068 14.068.000 Evet8 28.06.2018 27.06.2018 28.06.2018 1,5628 15.628.000 Evet9 30.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 1,7353 17.353.000 Evet10 31.08.2018 29.08.2018 31.08.2018 1,8876 18.876.000 Evet11 02.10.2018 01.10.2018 02.10.2018 2,4047 24.047.000 Evet12 02.11.2018 01.11.2018 02.11.2018 1,9846 19.846.000 Evet13 04.12.2018 03.12.2018 04.12.2018 1,9512 19.512.000 Evet14 04.01.2019 03.01.2019 04.01.2019 1,6614 16.614.000 Evet15 05.02.2019 04.02.2019 05.02.2019 1,7459 17.459.000 Evet16 08.03.2019 07.03.2019 08.03.201IST