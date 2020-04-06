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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.04.2020 17:21
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 134.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 350
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL82022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 134.000.000
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.11.2019 18.11.2019 19.11.2019 3,1238 4.185.892 Evet
2 28.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 3,2935 4.413.290 Evet
3 07.04.2020 06.04.2020 07.04.2020 2,7538
4 16.06.2020 15.06.2020 16.06.2020
5 25.08.2020 24.08.2020 25.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.08.2020 24.08.2020 25.08.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 09.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış y



uzmanpara Gündemi
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Önceki Kapanış :  89.553  
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 1,98 1.687.209 % 10,00  
TIRE 7,37 112.300.135 % 10,00  
OSTIM 1,65 34.009.089 % 10,00  
MERIT 14,30 51.420 % 10,00  
TDGYO 2,97 2.805.448 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3253 8,3671 % 1,06  
Frank 6,9085 6,9501 % 0,69  
Riyal 1,7993 1,8083 % 0,80  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.659 1.660 41,10  
Altın Gr. 362 362 11,46  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,93 14,99 0,57  
Gümüş Gr. 3,25 3,26 0,14  
B. Petrol 33,13 33,13 -0,98  
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