***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.06.2020 11:58
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 151.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL12110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 151.000.000
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 0,9123 1.377.573 50913
BIST
12:12109.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 93,25
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
12:126,8299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
12:127,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
12:12381,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,99
|Açılış
|: 381,01
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,32
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|54.887.904
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|24.615.266
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.658.700
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|DAGHL
|11,50
|2.324.700
|% 8,90
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ASELS
|32,28
|439.800.527
|% 0,12
|
|ECILC
|5,97
|434.608.564
|% 4,55
|
|GARAN
|8,16
|392.417.692
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|326.119.911
|% -0,52
|
|PETKM
|3,95
|306.978.436
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,93
|326.119.911
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,59
|255.356.812
|% 0,63
|
|TSKB
|1,27
|155.430.788
|% 2,42
|
|IEYHO
|0,74
|70.260.575
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|83.287.698
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5981
|8,6413
|% 0,03
|
|Frank
|7,1866
|7,2299
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8143
|1,8234
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,02
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|3,70
|
|Tam
|2.536
|2.558
|3,80
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,90
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|38,36
|38,36
|-0,19
|
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