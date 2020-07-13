***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Eurobond Kupon itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2015İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 2.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 13.07.2021Vade (Gün Sayısı) 1.826Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 5,05Satış Şekli Yurtdışı SatışISIN Kodu XS1439838548Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.01.2017 Evet2 13.07.2017 Evet3 16.01.2018 Evet4 13.07.2018 Evet5 14.01.2019 Evet6 15.07.2019 Evet7 13.01.2020 Evet8 13.07.2020 Evet9 13.01.202110 13.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 24.11.2015, 11.04.2016, 04.05.2016, 30.06.2016, 01.07.2016 ve 12.07.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından 13.07.2016 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 5 yıl vadeli, 500.000.000.-USD nominal değerli, XS1439838548 ISIN kodlu eurobondun 8. kupon ödemesi 13.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859542BIST