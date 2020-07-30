***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.07.2020 11:15
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TÜFE'ye Endeksli-Reel Getiri Korumalı Tahvil Kupon Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.094
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTHAL52317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 0,5128
2 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020
3 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021
4 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021
5 03.08.2021 02.08.2021 03.08.2021
6 02.11.2021 01.11.2021 02.11.2021
7 01.02.2022 31.01.2022 01.02.2022
8 05.05.2022 04.05.2022 05.05.2022
9 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022
10 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022
11 02.02.2023 01.02.2023 02.02.2023
12 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 04.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 05.05.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 1094 gün vadeli, 300.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL52317 ISIN kodlu TÜFE'ye Endeksli–Reel Getiri Ödemeli Tahvilin birinci kupon oranı %0,5128 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 04.08.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864128
BIST