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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.09.2020 17:44
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 252.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL92112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 252.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020
2 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021
3 11.06.2021 10.06.2021 11.06.2021
4 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 364 gün vadeli, 252.000.000.-TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 11.09.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874489


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DAGI 11,33 5.336.564 % 10,00  
JANTS 141,90 74.603.005 % 10,00  
ALMAD 1,43 7.572.192 % 10,00  
RODRG 3,41 2.577.727 % 10,00  
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Altın Gr. 471 471 1,75  
Cumhuriyet 3.116 3.163 8,00  
Tam 3.100 3.178 10,60  
Yarım 1.498 1.537 5,13  
Çeyrek 751 769 2,57  
Gümüş.Ons 27,11 27,16 0,17  
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