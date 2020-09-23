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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.09.2020 11:34
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-İtfa
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 453.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 180
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL92013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 453.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.09.2020
Kayıt Tarihi 22.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 453.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 27.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 27.03.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 180 gün vadeli, TRFTHAL92013 ISIN kodlu 453.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (23.09.2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876273


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ADESE 2,31 363.690.914 % 10,00  
ACSEL 13,42 3.781.442 % 10,00  
DARDL 15,18 8.467.513 % 10,00  
ISBIR 2.357,10 971.125 % 10,00  
RODRG 6,38 2.588.257 % 10,00  
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Çeyrek 748 765 -6,69  
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