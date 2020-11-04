***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.11.2020 11:02
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İ8
BIST
11:261.163
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 12,74
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:268,4917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0805
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:269,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0917
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:26516,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,75
|Açılış
|: 516,70
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:24
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.107.926
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|6,99
|1.152.430.942
|% 0,58
|
|HALKB
|5,10
|466.866.382
|% 4,29
|
|TSKB
|2,21
|396.158.708
|% -3,91
|
|KRDMD
|3,36
|383.764.318
|% 2,75
|
|VAKBN
|4,06
|380.804.513
|% 1,50
|
|TSKB
|2,21
|396.158.708
|% -3,91
|
|GARAN
|6,99
|1.152.430.942
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,32
|306.470.346
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,36
|383.764.318
|% 2,75
|
|VAKBN
|4,06
|380.804.513
|% 1,50
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4902
|8,4966
|% 1,02
|
|Euro
|9,9248
|9,9378
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,9455
|11,0004
|% 0,30
|
|Frank
|9,2404
|9,2961
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2579
|2,2692
|% 1,06
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-16,71
|
|Altın Gr.
|516
|517
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,70
|39,70
|-0,01
|