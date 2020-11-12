***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 477.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 12.02.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL22135Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 477.000.000Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 91 gün vadeli, 477.000.000.-TL nominal değerdeki TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 13.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888219BIST