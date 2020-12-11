***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-İtfaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 560.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.12.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHALA2020Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 03.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 560.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.12.2020Kayıt Tarihi 10.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 560.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 03.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 04.09.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli, TRFTHALA2020 ISIN kodlu 560.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (11.12.2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892801BIST