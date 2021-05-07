***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.05.2021 11:49
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL62164
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 2,4706 2.470.600 Evet
2 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.03.2021 ve 06.05.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 22.03.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 95 gün vadeli, 100.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL62164 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun birinci kupon ödemesi bugün (07.05.2021) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935179
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