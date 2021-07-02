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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.07.2021 18:14



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Kupon Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 706.700.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL82113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 706.700.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon ırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 2,4046
2 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 20.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 21.05.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, 706.700.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL82113 ISIN kodlu TLREF endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun birinci kupon oranı %2,4046 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 05.07.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945928


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Altın Gr. 499 499 4,66  
Cumhuriyet 3.299 3.349 13,00  
Tam 3.283 3.368 21,88  
Yarım 1.587 1.629 10,59  
Çeyrek 796 815 5,29  
Gümüş.Ons 26,40 26,42 0,39  
Gümüş Gr. 7,37 7,38 0,13  
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