***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 706.700.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.08.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL82113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 20.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 706.700.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 2,4046 16.993.308,2 Evet2 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 2,4523 17.330.404,1 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 706.700.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 20.05.2021 ve 19.08.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 21.05.2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTHAL82113 ISIN kodlu 706.700.000.-TL nominal değerli TLREF endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun ikinci kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (20.08.2021) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959632BIST