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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.08.2021 12:51



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 706.700.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL82113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 706.700.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 2,4046 16.993.308,2 Evet
2 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 2,4523 17.330.404,1 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 706.700.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 20.05.2021 ve 19.08.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 21.05.2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTHAL82113 ISIN kodlu 706.700.000.-TL nominal değerli TLREF endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun ikinci kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (20.08.2021) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959632


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Yarım 1.561 1.602 6,44  
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