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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.10.2021 17:55



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Kupon Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 189
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL22226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 2,5267
2 24.11.2021 23.11.2021 24.11.2021
3 11.01.2022 10.01.2022 11.01.2022
4 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.08.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 189 gün vadeli, 100.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL22226 ISIN kodlu TLREF endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun birinci kupon oranı %2,5267 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 07.10.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967547


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NUGYO 12,43 18.050.185 % 10,00  
DOBUR 26,40 3.953.385 % 10,00  
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Altın Gr. 502 502 0,48  
Cumhuriyet 3.330 3.381 26,00  
Tam 3.314 3.397 24,71  
Yarım 1.602 1.643 11,95  
Çeyrek 803 822 5,98  
Gümüş.Ons 22,41 22,44 -0,21  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,05  
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