***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 22.10.2027Vade (Gün Sayısı) 3.654Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHALE2716Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2017Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000Kupon Sayısı 116Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.11.2017 17.11.2017 20.11.2017 1,2358 12.358.000 Evet2 21.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 1,3445 13.445.000 Evet3 22.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 1,3828 13.828.000 Evet4 22.02.2018 21.02.2018 22.02.2018 1,3133 13.133.000 Evet5 26.03.2018 23.03.2018 26.03.2018 1,3372 13.372.000 Evet6 26.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 1,3604 13.604.000 3.11.202371 05.12.2023 04.12.2023 05.12.202372 05.01.2024 04.01.2024 05.01.202473 06.02.2024 05.02.2024 06.02.202474 08.03.2024 07.03.2024 08.03.202475 09.04.2024 08.04.2024 09.04.202476 10.05.2024 09.05.2024 10.05.202477 11.06.2024 10.06.2024 11.06.202478 12.07.2024 11.07.2024 12.07.202479 13.08.2024 12.08.2024 13.08.202480 13.09.2024 14.11.2024 15.11.202483 17.12.2024 16.12.2024 17.12.202484 17.01.2025 16.01.2025 17.01.202585 18.02.2025 17.02.2025 18.02.202586 21.03.2025 20.03.2025 21.03.202587 22.04.2025 21.04.2025 22.04.202588 23.05.2025 22.05.2025 23.05.202589 24.06.2025 23.06.2025 24.06.202590 25.07.2025 24.07.2025 25.07.202591 26.08.2025 25.08.2025 26.08.202592 26.09.2025 25.09.2025 26.09.202593 28.10.2025 27.10.2025 28.10.202594 28.11.2025 27.11.2025 28.11.202595 30.12.2025 29.12.2025 30.12.202596 30.01.2026 29.01.2026 30.01.202697 03.03.2026 02.03.2026 03.03.202698 03.04.2026 02.04.2026 03.04.202699 05.05.2026 04.05.2026 05.05.2026100 05.06.2026 04.06.2026 05.06.2026101 07.07.2026 06.07.2026 07.07.2026102 07.08.2026 06.08.2026 07.08.2026103 08.09.2026 07.09.2026 08.09.2026104 09.10.2026 08.10.2026 09.10.2026105 10.11.2026 09.11.2026 10.11.2026106 11.12.2026 10.12.2026 11.12.2026107 12.01.2027 11.01.2027 12.01.2027108 12.02.2027 11.02.2027 12.02.2027109 16.03.2027 15.03.2027 16.03.2027110 16.04.2027 15.04.2027 16.04.2027111 18.05.2027 17.05.2027 18.05.2027112 18.06.2027 17.06.2027 18.06.2027113 20.07.2027 19.07.2027 20.07.2027114 20.08.2027 19.08.2027 20.08.2027115 21.09.2027 20.09.2027 21.09.2027116 22.10.2027 21.10.2027 22.10.2027Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.10.2027 21.10.2027 22.10.2027* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 20.10.2017 ve 08.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.10.2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 1.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALE2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin 48. kupon ödemesi bugün (10.12.2021) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982701BIST