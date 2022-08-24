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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.08.2022 10:46
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni Dönemsel faiz oranı bilgisi eklenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 04.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 156.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 72
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,04
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,26
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHALK2226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 23.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 24.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 156.000.000
İhraç Fiyatı 0,96113
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.11.2022
Kayıt Tarihi 03.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 156.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 40/1147 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 72 gün vadeli, 156.000.000.-TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 24.08.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057932


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Altın Gr. 1.029 1.029 7,81  
Cumhuriyet 6.860 6.964 65,00  
Tam 6.894 6.942 27,00  
Yarım 3.359 3.394 13,00  
Çeyrek 1.685 1.696 6,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,35 0,22  
Gümüş Gr. 11,26 11,28 0,12  
B. Petrol 101 101 0,05  
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