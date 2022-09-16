***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 29.08.2019İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 130.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 13.09.2024Vade (Gün Sayısı) 1.820Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TLREFKEk Getiri 0,42Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHAL92446Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 19.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 20.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 20Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 3,7521 15,0497 15,9215 4.877.730 Evet2 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 2,8272 11,34 11,8319 3.675.360 Evet3 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 2,2414 8,9901 9,298 2.913.820 Evet4 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 2,3283 9,3386 9,6711 3.026.790 Evet5 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 3,5336 14,1733 14,9453 4.593.680 Evet6 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 4,3519 17,4553 18,6327 5.657.470 Evet7 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 4,8808 19,577 21,0632 6.345.040 Evet8 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 4,8789 19,5693 21,0542 6.342.570 Evet9 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 4,3194 17,3251 18,4846 5.615.220 Evet10 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 3,6824 14,7699 15,6091 4.787.120 Evet11 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 3,5947 14,4183 15,2175 4.673.110 Evet12 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 3,5749 14,3388 15,1292 4.647.370 Evet13 16.12.2022 15.12.2022 16.12.202214 17.03.2023 16.03.2023 17.03.202315 16.06.2023 15.06.2023 16.06.202316 15.09.2023 14.09.2023 15.09.202317 15.12.2023 14.12.2023 15.12.202318 15.03.2024 14.03.2024 15.03.202419 14.06.2024 13.06.2024 14.06.202420 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 19.l değerli, TRSTHAL92446 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Tahvil'in on ikinci kupon ödemesi bugün (16.09.2022) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063530BIST