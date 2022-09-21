***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 13.08.2018İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 13.09.2028Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,395Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,79Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHAL92826Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 25.09.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 25.09.2018Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 26.09.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.979.795.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 20Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 6,395 190.557.890,25 Evet2 25.09.2019 24.09.2019 25.09.2019 6,395 190.557.890,25 Evet3 25.03.2020 24.03.2020 25.03.2020 6,395 190.557.890,25 Evet4 23.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 6,395 190.557.890,25 Evet5 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 6,395 190.557.890,25 Evet6 22.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 6,395 190.557.890,25 Evet7 23.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 6,395 190.557.890,25 Evet8 21.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 6,395 190.557.890,25 Evet9 22.03.2023 21.03.2023 22.03.202310 20.09.2023 19.09.2023 20.09.202311 20.03.2024 19.03.2024 20.03.202412 18.09.2024 17.09.2024 18.09.202413 19.03.2025 18.03.2025 19.03.202514 17.09.2025 16.09.2025 17.09.202515 18.03.2026 17.03.2026 18.03.202616 16.09.2026 15.09.2026 16.09.202617 17.03.2027 16.03.2027 17.03.202718 15.09.2027 14.09.2027 15.09.202719 15.03.2028 14.03.2028 15.03.202820 13.09.2028 12.09.2028 13.09.2028Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2028 12.09.2028 13.09.2028* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 26.09.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 26.09.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 2.979.795.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL92826 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin sekizinci kupon ödemesi bugün (21.09.2022) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064498BIST