***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni İhraççı Derecelendirme Notunda GüncellemeYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 05.08.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 230.700.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.10.2022Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 4,8521Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,18Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHALE2232Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 28.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 29.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.700.000İhraç Fiyatı 0,95372Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.10.2022Kayıt Tarihi 13.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 230.700.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 28.07.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 29.07.2022 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 77 gün vadeli, TRFTHALE2232 ISIN kodlu 230.700.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (14.10.2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072073BIST