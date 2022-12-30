***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.12.2022 14:29
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 08.09.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 40/1147 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 09.09.2022 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 112 gün vadeli, TRFTHALA2228 ISIN kodlu 1.048.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (30.12.2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091446
BIST
15:125.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 81,50
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.560
En Düşük
5.511
15:1218,7184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:1219,9945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:121.094,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.094,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:10
|TERA
|19,48
|3.152.507
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.039.948
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|75.967.077
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|418.497.092
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|69.187.007
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,70
|336.077.950
|% -6,81
|
|ASELS
|62,00
|7.346.025.955
|% 5,44
|
|TUPRS
|535,20
|4.257.944.915
|% 5,67
|
|THYAO
|144,00
|4.063.569.237
|% 1,19
|
|PETKM
|20,38
|3.271.901.228
|% 2,62
|
|ENKAI
|33,48
|2.894.913.710
|% -1,93
|
|EKGYO
|8,85
|2.887.777.810
|% 2,67
|
|DOHOL
|10,71
|2.366.159.840
|% 5,62
|
|YKBNK
|11,95
|2.111.162.328
|% -0,42
|
|PETKM
|20,38
|3.271.901.228
|% 2,62
|
|ISCTR
|13,01
|1.966.832.130
|% 0,70
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7156
|18,7204
|% 0,08
|
|Euro
|19,9878
|19,9987
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,4700
|22,5826
|% -0,16
|
|Frank
|20,2004
|20,3221
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9602
|4,9851
|% 0,01
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,29
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.373
|7.423
|-10,00
|
|Yarım
|3.570
|3.628
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|0,15
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 49 artarak (% 1.77 ) 6, 020
-
15:25XU100
Endeks 5, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 72, 213.00 milyon TL de
-
15:25EDIP
Yüzde 9.09 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 374 adet işlem
-
15:24QUAGR
Yüzde 5.99 oranında artışla 77.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 342 adet işlem
-
15:23PRKME
Yüzde 5.02 oranında artışla 25.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 259, 392 adet işlem