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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.12.2022 14:29
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 08.09.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 40/1147 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 09.09.2022 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 112 gün vadeli, TRFTHALA2228 ISIN kodlu 1.048.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (30.12.2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091446


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SAMAT 19,32 91.039.948 % 9,96  
COSMO 121,50 6.058.499 % 9,95  
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Cumhuriyet 7.345 7.456 19,00  
Tam 7.373 7.423 -10,00  
Yarım 3.570 3.628 -5,00  
Çeyrek 1.791 1.813 -3,00  
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