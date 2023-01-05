***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.01.2023 17:57
AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 40/1147 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 91 gün vadeli, 1.000.000.000.-TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 06.01.2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094308
BIST
17:095.136
En Yüksek
|Değişim
|: -7,02%
|| -387,59
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.136
17:0918,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0818
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7757
17:091.107,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -10,82
|Açılış
|: 1.107,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BFREN
|5.753,80
|207.709.402
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|DOGUB
|10,92
|67.425.716
|% 9,20
|
|DYOBY
|31,80
|303.275.067
|% 8,90
|
|CEOEM
|23,80
|66.477.927
|% 8,68
|
|KLSYN
|3,42
|32.403.359
|% -10,00
|
|DERIM
|10,17
|28.817.119
|% -10,00
|
|LOGO
|63,00
|100.867.137
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|36.831.132
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|741.703.291
|% -10,00
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|THYAO
|135,70
|10.414.384.429
|% -6,09
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|ASELS
|59,30
|6.368.445.209
|% -8,98
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|EKGYO
|8,71
|3.869.357.570
|% -7,54
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|YKBNK
|10,50
|3.090.608.121
|% -9,79
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7692
|18,7753
|% 0,18
|
|Euro
|19,7935
|19,8102
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,2860
|22,3978
|% -1,10
|
|Frank
|19,9767
|20,0970
|% -0,47
|
|Riyal
|4,9791
|5,0041
|% 0,20
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-20,92
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-9,82
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.521
|7.598
|-28,00
|
|Yarım
|3.642
|3.714
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.857
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,10
|78,10
|0,26
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DERIM, GOLTS, CRDFA, ENJSA, PNLSN, TEKTU, TSKB, KLSYN, RYSAS, UMPAS
-
17:49
SDTTR, CEOEM, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -408, 17 kaybederek (% -6.82 ) 5, 581
-
17:39XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 02 altında . İşlem hacmi 119, 860.00 milyon TL de
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TKFEN, ASELS