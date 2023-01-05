***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 40/1147 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 91 gün vadeli, 1.000.000.000.-TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 06.01.2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094308BIST