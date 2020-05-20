***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırım İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.250.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.473.776.223,776Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)HALKB, TRETHAL00019 1.250.000.000 1.223.776.223,776 97,90209 HALKB, TRETHAL00019 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.250.000.000 1.223.776.223,776 97,90209Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık FonuEk Açıklamalarİlgi: 15.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.Bankamızca ihraç edilen 1.223.776.223,776 TL nominal değerdeki paylar, 1,00 TL nominal değerli paylar için 5,72 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 7.000.000.000-TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 20.05.2020 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Türkiye Varlık Fonu'na satılmış olup sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846019BIST