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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.05.2020 18:23
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırım İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.250.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.473.776.223,776

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HALKB, TRETHAL00019 1.250.000.000 1.223.776.223,776 97,90209 HALKB, TRETHAL00019 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.250.000.000 1.223.776.223,776 97,90209

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık Fonu

Ek Açıklamalar
İlgi: 15.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Bankamızca ihraç edilen 1.223.776.223,776 TL nominal değerdeki paylar, 1,00 TL nominal değerli paylar için 5,72 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 7.000.000.000-TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 20.05.2020 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Türkiye Varlık Fonu'na satılmış olup sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846019


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