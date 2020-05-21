***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.05.2020 18:16
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.250.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.473.776.223,776
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HALKB, TRETHAL00019 1.250.000.000 1.223.776.223,776 97,90209 HALKB, TRETHAL00019 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.250.000.000 1.223.776.223,776 97,90209
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık Fonu
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
20.05.2020 tarihli açıklamamızda Bankamız sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 21.05.2020 tarihli Toplantısı'nda, sermaye artırım işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğleri ile Bankacılık Kanunu'nda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadil edilmesine, tadil metninin onaylanması için SPK ve BDDK'ya başvurulmasına ve SPK ve BDDK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin tescil ve ilan edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846331
BIST