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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2022 18:12
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesinin Onaylanması İçin SPK'ya Başvurulması ve Belirlenen Satış Fiyatı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.473.776.223,776
Ulaşılacak Sermaye (TL) 4.969.120.730,294

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HALKB, TRETHAL00019 2.473.776.223,776 2.495.344.506,518 100,87187 HALKB, TRETHAL00019 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.473.776.223,776 2.495.344.506,518 100,87187

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık Fonu

Ek Açıklamalar
İlgi: a) 09.02.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
b) 25.02.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgi a)'da kayıtlı özel durum açıklamamız ile Bankamızın 10.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 2.473.776.223,776 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 13.400.000.000.-TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar sermaye artırımı yoluyla artırılması duyurulmuştu.
İlgi b)'de kayıtlı özel durum açıklamamızda ise nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın ve baz fiyata +/-%20 uygulanarak bulunacak olan fiyat aralığının hesaplanması için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 25.02.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda ihraç edilecek payların satış fiyatı, 1,00 TL nominal değerli paylar için 5,37 olarak belirlenmiş olup sermaye artırımı sonucunda çıkarılmış sermaye 2.473.776.223,776 TL'den 4.969.120.730,294 TL'ye çıkacaktır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı nihai ihraç belgesinin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005892


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