***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.03.2022 18:13
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi için SPK ve BDDK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni -
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.473.776.223,776
Ulaşılacak Sermaye (TL) 4.969.120.730,294
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HALKB, TRETHAL00019 2.473.776.223,776 2.495.344.506,518 100,87187 HALKB, TRETHAL00019 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.473.776.223,776 2.495.344.506,518 100,87187
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık Fonu
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.03.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.03.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
İlgi: 15.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli Toplantısı'nda alınan Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin tadili Kararı kapsamında söz konusu değişikliğin onaylanması amacıyla SPK ve BDDK'ya yapılan başvurumuz onaylanmış olup onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of Association.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011173
BIST