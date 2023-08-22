***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.03.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 21.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız çıkarılmış sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanımına ilişkin olarak, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan rapor ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188339BIST