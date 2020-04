***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. DİĞER MALİ 100.000,00 100.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKHALKBANK A.D., BEOGRAD BANKACILIK 6.260.280.000,00 6.260.280.000,00 RSD 100 BAĞLI ORTAKLIKHALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DİĞER MALİ 323.000.000,00 322.999.980,00 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKHALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİĞER MALİ 104.000.000,00 103.958.399,90 TRY 99,96 BAĞLI ORTAKLIKHALKBANK A.D. SKOPJE BANKACILIK 7.926.910.000,00 7.879.050.000,00 MKD 99,40 BAĞLI ORTAKLIKHALK FAKTORİNG A.Ş. DİĞER MALİ 96.000.000,00 93.600.000,00 TRY 97,5 BAĞLI ORTAKLIKHALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 928.000.000,00 736.151.349,38 TRY 79,33 BAĞLI ORTAKLIKBİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI A.Ş. DİĞER MALİ 26.000.000,00 8.665.800,00 TRY 33,33 İŞTİRAKKOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 38.000.000,00 11.958.600,00 TRY 31,47 İŞTİRAKDEMİR-HALKBANK (NEDERLAND) N.V. BANKACILIK 113.750.000,00 34.125.000,00 EUR 30 İŞTİRAKPLATFORM ORTAK KARTLI SİSTEMLER A.Ş. DİĞER MALİ 21.000.000,00 5.250.000,00 TRY 25 İŞTİRAKBANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. DİĞER MALİ 30.000.000,00 5.685.045,00 TRY 18,95 İŞTİRAKKREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. DİĞER MALİ 7.425.000,00 1.350.000,00 TRY 18,18 İŞTİRAKTÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. SİGORTACILIK 13.500.000,00 2.250.000,00 TRY 16,67 İŞTİRAK