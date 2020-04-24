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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.04.2020 17:29
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. DİĞER MALİ 100.000,00 100.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
HALKBANK A.D., BEOGRAD BANKACILIK 6.260.280.000,00 6.260.280.000,00 RSD 100 BAĞLI ORTAKLIK
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DİĞER MALİ 323.000.000,00 322.999.980,00 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİĞER MALİ 104.000.000,00 103.958.399,90 TRY 99,96 BAĞLI ORTAKLIK
HALKBANK A.D. SKOPJE BANKACILIK 7.926.910.000,00 7.879.050.000,00 MKD 99,40 BAĞLI ORTAKLIK
HALK FAKTORİNG A.Ş. DİĞER MALİ 96.000.000,00 93.600.000,00 TRY 97,5 BAĞLI ORTAKLIK
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 928.000.000,00 736.151.349,38 TRY 79,33 BAĞLI ORTAKLIK
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI A.Ş. DİĞER MALİ 26.000.000,00 8.665.800,00 TRY 33,33 İŞTİRAK
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 38.000.000,00 11.958.600,00 TRY 31,47 İŞTİRAK
DEMİR-HALKBANK (NEDERLAND) N.V. BANKACILIK 113.750.000,00 34.125.000,00 EUR 30 İŞTİRAK
PLATFORM ORTAK KARTLI SİSTEMLER A.Ş. DİĞER MALİ 21.000.000,00 5.250.000,00 TRY 25 İŞTİRAK
BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. DİĞER MALİ 30.000.000,00 5.685.045,00 TRY 18,95 İŞTİRAK
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. DİĞER MALİ 7.425.000,00 1.350.000,00 TRY 18,18 İŞTİRAK
TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. SİGORTACILIK 13.500.000,00 2.250.000,00 TRY 16,67 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840171


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ARDYZ 28,38 184.331.140 % 10,00  
RTALB 15,30 5.863.878 % 9,99  
BAKAB 8,70 10.844.029 % 9,99  
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Sterlin 8,5953 8,6384 % 0,56  
Frank 7,1407 7,1837 % 0,76  
Riyal 1,8537 1,8630 % 0,67  
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Tam 2.533 2.595 -8,20  
Yarım 1.234 1.267 -4,00  
Çeyrek 619 634 -2,00  
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