***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYusuf Duran OCAK Genel Müdür Yardımcısı-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 10.05.2007 0216 503 81 01 yusufduran.ocak@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203640/700244Serdar SÜRER Genel Müdür Yardımcısı 08.07.2019 0216 503 51 00 serdar.surer@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 201388Osman BEKTAŞ Daire Başkanı 18.09.2017 0216 503 54 50 osman.bektas@halkbank.com.trSemih TUFAN Daire Başkanı 18.06.2019 0216 503 58 06 semih.tufan@halkbank.com.trZafer ERDEM Bölüm Müdürü 23.09.2007 0216 503 52 10 zafer.erdem@halkbank.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700592Mustafa Haşimi ERBAY Bölüm Yöneticisi 03.01.2020 0216 503 58 07 mustafahasimi.erbay@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Kredi Derecelendirme Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208239/ 602694/702330Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay Senedi 10.05.2007 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası Yıldız PazarSermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 20.10.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 03.07.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 26.09.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarıİpotek Teminatlı Menkul Kıymet 07.12.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 04.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 10.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıTahvil(Yurtiçi) 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıTahvil(Yurtiçi) 06.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 08.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 20.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 20.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 13.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 18.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 26.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 27.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 10.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 15.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 16.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 05.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıTahvil(Yurtiçi) 05.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 06.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 13.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 14.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 15.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 15.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 18.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 20.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 22.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 05.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 15.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 19.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıTahvil(Yurtdışı) 11.02.2015 İrlanda İrlanda BorsasıTahvil(Yurtdışı) 13.07.2016 İrlanda İrlanda BorsasıYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRECEP SÜLEYMAN ÖZDİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 28.08.2015 İcrada Görevli Değil 28.08.2015-16.06.2020 Yönetim Kurulu Başkanı, 16.06.2020- Yönetim Kurulu Başkanı (Bağımsız Üye) Halkbank A.D. Beograd-Yönetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye - Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıHİMMET KARADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 13.08.2018 İcrada Görevli Değil 13.08.2018-13.06.2019 Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 13.06.2019-Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız Üye) Halk Hayat ve Emekilik A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770443 Değerlendirildi Hayır Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Asil ÜyesiOSMAN ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli 08.06.2017- Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Halkbank A.D. Skopje-Yönetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Asil ÜyesiKEREM ALKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 12.06.2020 İcrada Görevli Değil 12.06.2020-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMELTEM TAYLAN AYDIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli Değil 08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Ücretlendirme Komitesi ÜyesiMAKSUT SERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli Değil 08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Yedek ÜyesiEBUBEKİR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 12.06.2020 İcrada Görevli Değil 12.06.2020-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır - Bağımsız Üye Değil - Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiSEZAİ UÇARMAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 27.02.2019 İcrada Görevli Değil 27.02.2019-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Yedek ÜyesiMEVLÜT UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.05.2019 İcrada Görevli Değil 27.05.2019-16.06.2020 Yönetim Kurulu Üyesi, 16.06.2020-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır - Bağımsız Üye - Hayır Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Asil ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN ARSLAN Genel Müdür and Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017-Genel Müdür and Yönetim Kurulu Üyesi Halkbank A.D. Skopje-Yönetim Kurulu BaşkanıYALÇIN MADENCİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 25.08.2014-10.06.2019 Daire Başkanı, 11.06.2019-Genel Müdür Yardımcısı Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu ÜyesiHASAN TUNCAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 27.12.2010-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı KOBİ A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu ÜyesiİLHAN BÖLÜKBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 01.08.2017-10.06.2019 Daire Başkanı, 11.06.2019-Genel Müdür Yardımcısı Halk Faktoring A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D., Skopje-Yönetim Kurulu ÜyesiERGİN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 31.08.2005-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu BaşkanıYUSUF DURAN OCAK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 02.11.2001-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Türk P&I Sigorta A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan VekiliSERDAR SÜRER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 02.08.2012-08.07.2019 Daire Başkanı, 08.07.2019 Genel Müdür Yardımcısı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Varlık Kiralama A.Ş-Yönetim Kurulu Başkan VekiliOLCAY DOĞAN Grup Başkanı Bankacı 25.08.2014-30.05.2019 Daire Başkanı, 31.05.2019 Grup Başkanı Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ZİHNİ GÜVENER Grup Başkanı Bankacı 06.03.2013-11.09.2017 Şube Müdürü, 12.09.2017-30.05.2019 Daire Başkanı, 31.05.2019 Grup Başkanı Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan VekiliBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. DİĞER MALİ 100.000,00 100.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKHALKBANK A.D., BEOGRAD BANKACILIK 6.260.280.000,00 6.260.280.000,00 RSD 100 BAĞLI ORTAKLIKHALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DİĞER MALİ 323.000.000,00 322.999.980,00 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKHALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİĞER MALİ 104.000.000,00 103.958.399,90 TRY 99,96 BAĞLI ORTAKLIKHALKBANK A.D. SKOPJE BANKACILIK 7.926.910.000,00 7.879.050.000,00 MKD 99,40 BAĞLI ORTAKLIKHALK FAKTORİNG A.Ş. DİĞER MALİ 96.000.000,00 93.600.000,00 TRY 97,5 BAĞLI ORTAKLIKHALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 928.000.000,00 736.151.349,38 TRY 79,33 BAĞLI ORTAKLIKBİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI A.Ş. DİĞER MALİ 26.000.000,00 8.665.800,00 TRY 33,33 İŞTİRAKKOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 38.000.000,00 11.958.600,00 TRY 31,47 İŞTİRAKDEMİR-HALKBANK (NEDERLAND) N.V. BANKACILIK 113.750.000,00 34.125.000,00 EUR 30 İŞTİRAKPLATFORM ORTAK KARTLI SİSTEMLER A.Ş. DİĞER MALİ 21.000.000,00 4.200.000,00 TRY 20 İŞTİRAKBANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. DİĞER MALİ 30.000.000,00 5.685.045,00 TRY 18,95 İŞTİRAKKREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. DİĞER MALİ 7.425.000,00 1.350.000,00 TRY 18,18 İŞTİRAKTÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. SİGORTACILIK 13.500.000,00 2.250.000,00 TRY 16,67 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851860BIST