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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.01.2022 18:05
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yusuf Duran OCAK Genel Müdür Yardımcısı-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 10.05.2007 0216 503 81 01 yusufduran.ocak@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203640/700244
Ali ŞÖNER Genel Müdür Yardımcısı 28.07.2021 0216 503 51 00 ali.soner@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Türev Araçlar Lisansı 201700/305572
Osman BEKTAŞ Daire Başkanı 18.09.2017 0216 503 54 50 osman.bektas@halkbank.com.tr
Semih TUFAN Daire Başkanı 18.06.2019 0216 503 86 00 semih.tufan@halkbank.com.tr
Zafer ERDEM Bölüm Müdürü 23.09.2007 0216 503 52 10 zafer.erdem@halkbank.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700592

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi 10.05.2007 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası Yıldız Pazar
Sermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 20.10.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 03.07.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 26.09.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 07.12.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil(Yurtiçi) 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil(Yurtiçi) 05.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 18.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 20.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 03.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil(Yurtiçi) 10.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 12.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 12.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 26.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 03.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 10.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 17.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 07.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ARSLAN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Halkbank A.D. Skopje-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D. Beograd-Yönetim Kurulu Başkanı
YALÇIN MADENCİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 25.08.2014-10.06.2019 Daire Başkanı, 11.06.2019-Genel Müdür Yardımcısı Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
HASAN TUNCAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 27.12.2010-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu Üyesi
İLHAN BÖLÜKBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 01.08.2017-10.06.2019 Daire Başkanı, 11.06.2019-Genel Müdür Yardımcısı Halk Faktoring A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D., Skopje-Yönetim Kurulu Üyesi
ERGİN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 31.08.2005-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri A.Ş-Yönetim Kurulu Başkanı, Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
YUSUF DURAN OCAK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 02.11.2001-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALİ ŞÖNER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 09.01.2013-17.10.2017 Bölüm Müdürü, 18.10.2017-27.07.2021 Daire Başkanı, 28.07.2021 Genel Müdür Yardımcısı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Varlık Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
CELAL CANDAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 28.08.2015-21.09.2020 Daire Başkanı, 22.09.2020-Genel Müdür Yardımcısı Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
OLCAY ATLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 02.05.2017-21.10.2020 Daire Başkanı,22.10.2020-27.07.2021 Grup Başkanı, 28.07.2021 Genel Müdür Yardımcısı Halkbank A.D., Skopje-Yönetim Kurulu Üyesi
OLCAY DOĞAN Grup Başkanı Bankacı 25.08.2014-30.05.2019 Daire Başkanı, 31.05.2019 Grup Başkanı Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH ŞAHBAZ Grup Başkanı Bankacı 28.01.2016-02.01.2017 Yönetmen, 03.01.2017-28.07.2019 Bölüm/Şube Müdürü, 29.07.2019-07.07.2021 Daire Başkanı, 08.07.2021 Grup Başkanı Halkbank A.D., Skopje-Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT MUTLU Grup Başkanı Bankacı 13.07.2016-08.07.2018 Şube Müdürü, 09.07.2018-26.07.2021 Daire Başkanı, 27.07.2021 Grup Başkanı Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALTAN TAŞKIRAN Grup Başkanı Bankacı 18.05.2021-11.07.2021 Daire Başkanı, 12.07.2021-Grup Başkanı Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Osman ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Ali ŞÖNER Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet HOŞCAN Hazine Yönetimi Daire Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995056


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Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,41 23,44 0,40  
Gümüş Gr. 10,25 10,26 0,30  
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