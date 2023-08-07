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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.08.2023 18:16
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yusuf Duran OCAK Genel Müdür Yardımcısı-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 10.05.2007 0216 503 81 01 yusufduran.ocak@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203640/700244
Ali ŞÖNER Genel Müdür Yardımcısı 28.07.2021 0216 503 51 00 ali.soner@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Türev Araçlar Lisansı 201700/305572
Osman BEKTAŞ Daire Başkanı 18.09.2017 0216 503 54 50 osman.bektas@halkbank.com.tr
Miraç TAŞ Daire Başkanı 04.08.2023 0216 503 86 00 mirac.tas@halkbank.com.tr
Zafer ERDEM Bölüm Müdürü 23.09.2007 0216 503 52 10 zafer.erdem@halkbank.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700592




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181616


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 28,60 26.766.999 % 10,00  
KONKA 55,55 332.012.726 % 10,00  
TSPOR 6,16 502.003.544 % 10,00  
ZPT10 53,02 433.404 % 10,00  
ISKUR 1.100.000,00 2.100.000 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0012 27,0128 % 0,37  
Euro 29,7145 29,7444 % 0,26  
Sterlin 34,3934 34,5658 % 0,52  
Frank 30,7710 30,9564 % 0,15  
Riyal 7,1765 7,2125 % 0,33  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 -7,90  
Altın Gr. 1.680 1.680 -1,35  
Cumhuriyet 11.276 11.447 28,00  
Tam 11.040 11.137 33,00  
Yarım 5.524 5.594 16,00  
Çeyrek 2.762 2.797 8,00  
Gümüş.Ons 23,13 23,16 -0,48  
Gümüş Gr. 20,09 20,11 -0,36  
B. Petrol 85,62 85,62 -0,62  
Seans Raporu 18:05
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