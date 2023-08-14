***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay Senedi 10.05.2007 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası Yıldız PazarSermaye Benzeri Tahvil 20.10.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil 03.07.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil 26.09.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarıİpotek Teminatlı Menkul Kıymet 07.12.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıTahvil 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 09.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 09.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 16.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 20.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 07.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 07.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 14.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 21.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 28.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 04.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 11.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil ve/veya Bono 60000000000 TRY Yurtiçi 05.07.2023 05.07.2024 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRECEP SÜLEYMAN ÖZDİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 28.08.2015 İcrada Görevli Değil 28.08.2015-16.06.2020 Yönetim Kurulu Başkanı, 16.06.2020- Yönetim Kurulu Başkanı (Bağımsız Üye) Evet - Bağımsız Üye - Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMEVLÜT UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 27.05.2019 İcrada Görevli Değil 27.05.2019-16.06.2020 Yönetim Kurulu Üyesi, 16.06.2020-25.03.2022 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 25.03.2022-Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız Üye) Evet - Bağımsız Üye - Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi ÜyesiOSMAN ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli 08.06.2017- Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Halkbank A.D. Skopje-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D. Beograd-Yönetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi ÜyesiŞEREF AKSAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2021 İcrada Görevli Değil 26.03.2021- Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi ÜyesiMELTEM TAYLAN AYDIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli Değil 08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Ücretlendirme Komitesi ÜyesiMİHRİMAH BELMA SATIR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.08.2023 İcrada Görevli Değil 02.08.2023-Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Halk Varlık Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184992 Değerlendirildi Hayır Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi BaşkanıMAKSUT SERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli Değil 08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil -EBUBEKİR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 12.06.2020 İcrada Görevli Değil 12.06.2020-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır - Bağımsız Üye Değil - Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiSEZAİ UÇARMAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 27.02.2019 İcrada Görevli Değil 27.02.2019-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185037BIST