***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.08.2023 13:23
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi 10.05.2007 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası Yıldız Pazar
Sermaye Benzeri Tahvil 20.10.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil 03.07.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil 26.09.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 07.12.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 09.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 09.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 16.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 20.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 07.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 07.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 14.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 21.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 28.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 04.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 11.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Bono 60000000000 TRY Yurtiçi 05.07.2023 05.07.2024 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RECEP SÜLEYMAN ÖZDİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 28.08.2015 İcrada Görevli Değil 28.08.2015-16.06.2020 Yönetim Kurulu Başkanı, 16.06.2020- Yönetim Kurulu Başkanı (Bağımsız Üye) Evet - Bağımsız Üye - Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MEVLÜT UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 27.05.2019 İcrada Görevli Değil 27.05.2019-16.06.2020 Yönetim Kurulu Üyesi, 16.06.2020-25.03.2022 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 25.03.2022-Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız Üye) Evet - Bağımsız Üye - Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi
OSMAN ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli 08.06.2017- Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Halkbank A.D. Skopje-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D. Beograd-Yönetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Üyesi
ŞEREF AKSAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2021 İcrada Görevli Değil 26.03.2021- Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi
MELTEM TAYLAN AYDIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli Değil 08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Ücretlendirme Komitesi Üyesi
MİHRİMAH BELMA SATIR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.08.2023 İcrada Görevli Değil 02.08.2023-Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Halk Varlık Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184992 Değerlendirildi Hayır Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Başkanı
MAKSUT SERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli Değil 08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil -
EBUBEKİR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 12.06.2020 İcrada Görevli Değil 12.06.2020-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır - Bağımsız Üye Değil - Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
SEZAİ UÇARMAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 27.02.2019 İcrada Görevli Değil 27.02.2019-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185037
BIST