***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.05.2023 18:28
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2023
Karar Sayısı
19/01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL
Finansal Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi : 10/05/2023
Karar Sayısı : 19/01
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'nin (II-14.1) 9. Maddesi Gereğince
Sorumluluk Beyanı
a) 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait Konsolide Olmayan ve Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporları ile Konsolide Olmayan ve Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporlarının tarafımızca incelendiğini,
b) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve
c) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve raporlardaki diğer finansal konulardaki bilgilerin Bankanın finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,
Kabul ve beyan ederiz.
R. Süleyman Özdil
Osman Arslan
Mevlüt Uysal
Yusuf Duran Ocak
Osman Bektaş
Yönetim Kurulu
Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Denetim Komitesi Üyesi
Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı
Finansal Muhasebe Daire Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149859
BIST