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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

10.05.2023 18:28
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2023
Karar Sayısı
19/01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                           BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL
Finansal Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi : 10/05/2023
Karar Sayısı : 19/01
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'nin (II-14.1) 9. Maddesi Gereğince
Sorumluluk Beyanı 
a) 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait Konsolide Olmayan ve Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporları ile Konsolide Olmayan ve Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporlarının tarafımızca incelendiğini,
b) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve
c) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve raporlardaki diğer finansal konulardaki bilgilerin Bankanın finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,
 
Kabul ve beyan ederiz.
            
R. Süleyman Özdil
       
Osman Arslan
         
Mevlüt Uysal
 
       
Yusuf Duran Ocak
       
Osman Bektaş

      Yönetim Kurulu
Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı
      Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür
        Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Denetim Komitesi Üyesi
 
    Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı
    Finansal Muhasebe     Daire Başkanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149859


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Çeyrek 2.272 2.356 34,00  
Gümüş.Ons 25,39 25,41 -0,21  
Gümüş Gr. 15,96 15,98 -0,10  
B. Petrol 76,73 76,73 -0,71  
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