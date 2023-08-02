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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

02.08.2023 18:41
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından,
-Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak  görevine devam etmesine,
-Sayın Mevlüt UYSAL'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine  devam etmesine,
-Sayın Osman ARSLAN'ın Genel Müdür olarak görevine devam etmesine,
-Sayın Osman ARSLAN, Sayın Mevlüt UYSAL ve Sayın Şeref AKSAÇ'ın Kredi Komitesi Asil Üyesi Sayın Sezai UÇARMAK ve Sayın Maksut SERİM'in Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
-Sayın Recep Süleyman  ÖZDİL'in Denetim Komitesi Başkanı ve Sayın Mevlüt UYSAL'ın Denetim  Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
-Sayın Recep Süleyman  ÖZDİL'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Sayın Şeref AKSAÇ'ın  Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
-Sayın Mihrimah Belma  SATIR'ın Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Sayın Meltem TAYLAN AYDIN'ın  Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
-Sayın Mihrimah Belma  SATIR'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Sayın Ebubekir ŞAHİN'in Sürdürülebilirlik  Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
-Sayın Recep Süleyman  ÖZDİL ile Sayın Mevlüt UYSAL'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a  maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyeleri olarak kabul edilmesine, Sayın Mihrimah Belma  SATIR'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine dair Kurumsal Yönetim  Komitesi kararının kabul edilmesine ve onay alınmak üzere Sermaye Piyasası  Kurulu'na başvurulmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180013


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