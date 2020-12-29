***THL* *HALKB* *TURSG*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
29.12.2020 18:11
***THL******HALKB******TURSG*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [TURSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/10/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Türk P ve I Sigorta Anonim Şirketi
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sigortacılık
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
25.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29/12/2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
4.166.666,67 TL
Beher Pay Fiyatı
0,01647 TL (1 Kuruş Hisse İçin)
Toplam Tutar
6.861.886,13 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
16,6667
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,00067
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Türkiye Sigorta A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Acentelik
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı Anlaşma
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
İlgi: 16.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamız iştiraki olan Türk P ve I Sigorta A.Ş. sermayesinin %16,6667'sini temsil eden hisselerimizin Türkiye Sigorta A.Ş.'ye devri amacıyla, alıcı sıfatıyla Türkiye Sigorta A.Ş. ve satıcı sıfatıyla Bankamız arasında 29.12.2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış olup hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895468
BIST