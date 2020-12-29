***THL* *HALKB* *TURSG*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***THL******HALKB******TURSG*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [TURSG]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/10/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/10/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıTürk P ve I Sigorta Anonim ŞirketiSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSigortacılıkSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi25.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29/12/2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı4.166.666,67 TLBeher Pay Fiyatı0,01647 TL (1 Kuruş Hisse İçin)Toplam Tutar6.861.886,13 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)16,6667Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,00067İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıTürkiye Sigorta A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiAcentelikVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı AnlaşmaDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİlgi: 16.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamız iştiraki olan Türk P ve I Sigorta A.Ş. sermayesinin %16,6667'sini temsil eden hisselerimizin Türkiye Sigorta A.Ş.'ye devri amacıyla, alıcı sıfatıyla Türkiye Sigorta A.Ş. ve satıcı sıfatıyla Bankamız arasında 29.12.2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış olup hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895468BIST