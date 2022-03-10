***THL* *HALKB* *TVB* *VAKBN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.03.2022 09:21
***THL******HALKB******TVB******VAKBN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [HALKB, THL, TVB, VAKBN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008957
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
0
En Düşük
0
18:0514,7530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1045
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,7530
En Düşük
14,6097
18:0516,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1430
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3971
En Düşük
16,1888
18:05938,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 938,44
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,00
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|3,27
|562.914
|% 0,00
|
|RODRG
|15,30
|1.067.304
|% 0,00
|
|LIDFA
|3,92
|1.248.521
|% 0,00
|
|KRONT
|34,78
|4.202.475
|% 0,00
|
|OSMEN
|22,64
|461.557
|% 0,00
|
|MARKA
|3,27
|562.914
|% 0,00
|
|RODRG
|15,30
|1.067.304
|% 0,00
|
|LIDFA
|3,92
|1.248.521
|% 0,00
|
|KRONT
|34,78
|4.202.475
|% 0,00
|
|OSMEN
|22,64
|461.557
|% 0,00
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% 0,00
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 0,00
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 0,00
|
|KOZAL
|141,00
|2.062.141.352
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% 0,00
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 0,00
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-3,16
|
|Altın Gr.
|936
|936
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,10
|