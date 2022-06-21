***THL* *HALKB* *VAKBN*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***THL******HALKB******VAKBN*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [VAKBN]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/04/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıPlatform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKart OperasyonlarıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.250.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21/06/2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.500.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,098 TLToplam Tutar3.844.674,26 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)66,66Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100,00Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100,00Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0003853İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (Eşit Oranda)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiÖzkaynak YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniÖzkaynak değeri üzerinden pay devriDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. sermayesinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nın eşit oranda sahibi oldukları, Şirketin toplam %66,66'lık payı 3.844.674,26 TL karşılığında Bankamızca satın alınmıştır. Şirket Bankamız bağlı ortaklığı haline gelmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038578BIST