***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 0 0 11.413.457TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 0 0 11.413.457Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -47.361 12.982 0 0 643.407 0 0 609.028Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 6.507 0 0 0 -6.507 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511.388 -1.511.388 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511.388 -1.511.388 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler9.270.000 0 0 0 0 -9.587 0 0 68.918 45.999 2.003.748 0 643.407 0 0 12.022.485Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler10.800.000 0 0 0 0 -10.249 0 0 6.856 73.439 573.748 0 3.106.517 0 0 14.550.311TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye10.800.000 0 0 0 0 -10.249 0 0 6.856 73.439 573.748 0 3.106.517 0 0 14.550.311Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -38.158 -33.039 0 0 1.310.208 0 0 1.239.011Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(10.2.1) 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.106.517 0 -3.106.517 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.106.517 0 -3.106.517 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.800.000 0 0 0 0 -10.249 0 0 -31.302 40.400 3.680.265 0 1.310.208 0 0 18.789.322Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.828.774 252.091.326 263.920.100 7.758.289 218.440.007 226.198.296GARANTİ VE KEFALETLER(1.2) 516.696 27.929.650 28.446.346 479.825 25.587.183 26.067.008Teminat Mektupları0 230.777 230.777 0 114.634 114.634Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları0 230.777 230.777 0 114.634 114.634Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden516.696 27.698.873 28.215.569 479.825 25.472.549 25.952.374Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER10.020.441 147.386.585 157.407.026 7.278.464 120.466.421 127.744.885Cayılamaz Taahhütler0 0 0 6.741 6.593 13.334Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 6.741 6.593 13.334Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler10.020.441 147.386.585 157.407.026 7.271.723 120.459.828 127.731.551Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri10.020.441 147.386.585 157.407.026 7.271.723 120.459.828 127.731.551Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.291.637 76.775.091 78.066.728 0 72.386.403 72.386.403Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 63.102.406 63.102.406 0 67.190.623 67.190.623Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 48.428.622 48.428.622 0 44.286.238 44.286.238Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 14.673.784 14.673.784 0 22.904.385 22.904.385Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.291.637 13.672.685 14.964.322 0 5.195.780 5.195.780Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri73.062 61.380 134.442 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri36.640 30.690 67.330 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri36.422 30.690 67.112 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri1.218.575 13.611.305 14.829.880 0 5.195.780 5.195.780Swap Para Alım İşlemleri1.218.575 6.188.205 7.406.780 0 2.619.142 2.619.142Swap Para Satım İşlemleri0 7.423.100 7.423.100 0 2.576.638 2.576.638Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER38.516.654 526.264.980 564.781.634 16.063.604 495.481.365 511.544.969EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER313.702 3.261.332 3.575.034 349.952 3.326.358 3.676.310Menkul Kıymetler0 97.363 97.363 0 88.616 88.616Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul294.412 2.916.010 3.210.422 330.662 3.002.827 3.333.489Diğer Rehinli Kıymetler19.290 247.959 267.249 19.290 234.915 254.205Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER38.202.952 523.003.648 561.206.600 15.713.652 492.155.007 507.868.659BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI50.345.428 778.356.306 828.701.734 23.821.893 713.921.372 737.743.265Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.591.053 1.832.481Alınan Faizler2.574.942 1.450.943Ödenen Faizler-599.216 -363.737Alınan Ücret ve Komisyonlar304.238 151.438Elde Edilen Diğer Kazançlar63.003 62.004Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(7.9.2) 8.094 11.467Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-110.425 -67.982Ödenen Vergiler-69.382 -58.873Diğer-580.201 647.221Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.400.754 -417.019Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış44.969Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-18.843.913 -33.937.024Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-288.855 -289.540Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)15.950.373 32.938.580Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-218.359 825.996Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.809.701 1.415.462YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları542.732 901.453Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-840 -170Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-122.860Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.224Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(8.4) -757.337 -1.500Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(8.4) 1.426.186 899.750Diğer-2.417 -1.851FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.090.063 -4.145.846Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-906.676 -4.143.644Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.261 -2.202Diğer(10.2.1) 3.000.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi491.302 770.462Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.314.396 -1.058.469Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.478.844 11.670.056Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar20.793.240 10.611.587Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.310.208 643.407DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-71.197 -34.379Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-71.197 -34.379Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-38.158 -47.361Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-33.039 12.982Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.239.011 609.028Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.233.506 19.673.482 23.906.988 5.678.743 16.910.898 22.589.641Nakit ve Nakit Benzerleri4.106.345 16.700.031 20.806.376 5.553.833 13.926.977 19.480.810Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 3.371 11.103.746 11.107.117 1.057 11.299.208 11.300.265Bankalar4 243.978 5.596.285 5.840.263 3.223.642 2.627.769 5.851.411Para Piyasalarından Alacaklar3.859.941 0 3.859.941 2.329.447 0 2.329.447Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-945 0 -945 -313 0 -313Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 198.021 198.021 0 178.275 178.275Devlet Borçlanma Senetleri0 135.859 135.859 0 123.843 123.843Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 62.162 62.162 0 54.432 54.432Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 120.002 1.515.376 1.635.378 124.910 1.266.557 1.391.467Devlet Borçlanma Senetleri0 1.515.376 1.515.376 7.380 1.266.557 1.273.937Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler120.002 0 120.002 117.530 0 117.530Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar3 7.159 1.260.054 1.267.213 0 1.539.089 1.539.089Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.159 1.140.374 1.147.533 0 1.442.689 1.442.689Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 119.680 119.680 0 96.400 96.400İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)29.653.316 286.668.606 316.321.922 17.695.312 279.735.754 297.431.066Krediler7 26.603.333 280.535.033 307.138.366 15.355.184 272.769.872 288.125.056Kiralama İşlemlerinden Alacaklar12 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar8 3.694.986 6.133.573 9.828.559 2.991.563 6.965.882 9.957.445Devlet Borçlanma Senetleri3.694.986 6.133.573 9.828.559 2.991.563 6.965.882 9.957.445Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-645.003 0 -645.003 -651.435 0 -651.435SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)14 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI73.000 0 73.000 73.000 0 73.000İştirakler (Net)9 73.000 0 73.000 73.000 0 73.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler73.000 0 73.000 73.000 0 73.000Bağlı Ortaklıklar (Net)10 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8.129 0 8.129 9.714 0 9.714MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)14.412 0 14.412 12.754 0 12.754Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer14.412 0 14.412 12.754 0 12.754YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 1.983 0 1.983 2.008 0 2.008CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)1.718.305 590.483 2.308.788 1.152.594 1.106.703 2.259.297VARLIKLAR TOPLAMI35.702.651 306.932.571 342.635.222 24.624.125 297.753.355 322.377.480YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER3 14.020.027 252.464.260 266.484.287 3.585.529 246.779.845 250.365.374PARA PİYASALARINA BORÇLAR405.916 5.323.563 5.729.479 0 6.517.681 6.517.681İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 40.189.780 40.189.780 0 37.284.304 37.284.304Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 40.189.780 40.189.780 0 37.284.304 37.284.304FONLAR49.851 642.932 692.783 17.918 228.878 246.796Müstakrizlerin Fonları49.838 642.932 692.770 17.905 228.878 246.783Diğer13 0 13 13 0 13GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2 40.224 123.145 163.369 0 116.977 116.977Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı40.224 81.003 121.227 0 19.580 19.580Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 42.142 42.142 0 97.397 97.397FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5 2.478 0 2.478 3.713 2.210 5.923KARŞILIKLAR6 752.890 0 752.890 743.337 0 743.337Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı137.175 0 137.175 139.929 0 139.929Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar615.715 0 615.715 603.408 0 603.408CARİ VERGİ BORCU7.1 21.546 0 21.546 12.995 0 12.995ERTELENMİŞ VERGİ BORCU7.2 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.908.539 2.766.765 5.675.304 2.999.127 2.524.710 5.523.837Krediler0 2.766.765 2.766.765 0 2.524.710 2.524.710Diğer Borçlanma Araçları2.908.539 0 2.908.539 2.999.127 0 2.999.127DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4 165.391 3.968.593 4.133.984 3.045.112 3.964.833 7.009.945ÖZKAYNAKLAR8 18.872.794 -83.472 18.789.322 14.575.534 -25.223 14.550.311Ödenmiş Sermaye13.800.000 0 13.800.000 10.800.000 0 10.800.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-10.249 0 -10.249 -10.249 0 -10.249Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler92.570 -83.472 9.098 105.518 -25.223 80.295Kar Yedekleri3.680.265 0 3.680.265 573.748 0 573.748Yasal Yedekler725.094 0 725.094 569.768 0 569.768Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.955.171 0 2.955.171 3.980 0 3.980Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.310.208 0 1.310.208 3.106.517 0 3.106.517Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.310.208 0 1.310.208 3.106.517 0 3.106.517Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI37.239.656 305.395.566 342.635.222 24.983.265 297.394.215 322.377.480Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 2.708.460 1.454.999Kredilerden Alınan Faizler2.253.738 1.166.877Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0Bankalardan Alınan Faizler39.758 71.932Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler155.649 54.908Menkul Değerlerden Alınan Faizler246.776 160.525Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.121 60Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar30.513 17.605İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler213.142 142.860Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri12.539 757FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.532.778 -944.509Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-774.044 -508.537Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler0 -8İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-710.167 -422.574Kiralama Faiz Giderleri-174 -473Diğer Faiz Giderleri-48.393 -12.917NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.175.682 510.490NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ168.148 81.400Alınan Ücret ve Komisyonlar343.039 176.603Gayri Nakdi Kredilerden132 62Diğer342.907 176.541Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-174.891 -95.203Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-174.891 -95.203TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) 120.414 155.287Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)339 1.943Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)562.889 996.036Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-442.814 -842.692DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 62.664 60.061FAALİYET BRÜT KÂRI1.526.908 807.238BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -48.097 -43.245DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -18.023 -12.114PERSONEL GİDERLERİ (-)-99.579 -62.009DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -51.001 -46.463NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.310.208 643.407BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.310.208 643.407SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(7) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.310.208 643.407DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.310.208 643.407Grubun Karı (Zararı)1.310.208 643.407Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,10702000 0,06941000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030338BIST