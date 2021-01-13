***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
13.01.2021 16:44
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 26.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 07.01.2021 tarihli toplantısında onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901882
BIST
16:311.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:317,4327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0217
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:319,0462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0578
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:31443,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,10
|Açılış
|: 443,90
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:31
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.541.689
|% -9,99
|
|FORMT
|5,37
|37.479.728
|% -9,29
|
|RODRG
|16,02
|13.052.634
|% -7,88
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|THYAO
|13,10
|2.088.328.291
|% 1,87
|
|SISE
|7,77
|1.816.617.686
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,81
|1.588.040.665
|% 8,24
|
|OTKAR
|441,00
|1.274.029.386
|% 7,59
|
|TCELL
|17,03
|1.192.151.052
|% 2,04
|
|DOHOL
|3,81
|1.588.040.665
|% 8,24
|
|EKGYO
|2,43
|863.311.358
|% -0,82
|
|TSKB
|1,87
|654.764.079
|% -1,58
|
|SISE
|7,77
|1.816.617.686
|% 1,70
|
|ZOREN
|3,07
|659.805.798
|% 3,72
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4275
|7,4327
|% -0,29
|
|Euro
|9,0395
|9,0462
|% -0,63
|
|Sterlin
|10,1432
|10,1941
|% -0,14
|
|Frank
|8,3370
|8,3872
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9758
|1,9857
|% -0,26
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|2,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-5,00
|
|Tam
|2.930
|3.005
|-2,36
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-1,14
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|-0,07
|
|B. Petrol
|56,73
|56,73
|0,15
|