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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

16.09.2020 16:13
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***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020'de Türkiye'nin bazı derecelendirme notlarını indirmesini takiben, 15 Eylül 2020 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para ihraççı notları (B2), yabancı para tahvil notu (B2), yabancı para orta vadeli ihraç programı tahvil notu ((P)B2), temel kredi değerlendirmesi ve düzeltilmiş temel kredi değerlendirme notları (b3), kısa vadeli kredi derecelendirme notları (NP) ve varsa görünümlerinde (negatif) herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, uzun vadeli yerli ve yabancı para karşı taraf risk notlarını B1'den B2'ye ve uzun vadeli karşı taraf risk değerlendirmesi notunu B1(cr)'den B2(cr)'ye revize etmiştir. Bankamızın önceki ve güncel Moody's kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.
Güncel Önceki
Uzun Vadeli (Yabancı ve Yerli Para) İhraççı Notu B2 B2
Yabancı Para Tahvil Notu B2 B2
Yabancı Para Tahvil Notu (Orta Vadeli İhraç Progamı)
(P)B2 (P)B2
Temel Kredi Değerlendirme Notu b3 b3
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirme Notu b3 b3
Uzun Vadeli Karşı Taraf (Yabancı ve Yerli Para) Risk Notu
B2
B1

Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi
B2(cr)
B1(cr)

Kısa Vadeli İhraççı Notları (Yabancı ve Yerli Para) NP NP
Diğer Kısa Vadeli (P)NP (P)NP
Görünüm Negatif





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875292


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