***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020'de Türkiye'nin bazı derecelendirme notlarını indirmesini takiben, 15 Eylül 2020 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para ihraççı notları (B2), yabancı para tahvil notu (B2), yabancı para orta vadeli ihraç programı tahvil notu ((P)B2), temel kredi değerlendirmesi ve düzeltilmiş temel kredi değerlendirme notları (b3), kısa vadeli kredi derecelendirme notları (NP) ve varsa görünümlerinde (negatif) herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, uzun vadeli yerli ve yabancı para karşı taraf risk notlarını B1'den B2'ye ve uzun vadeli karşı taraf risk değerlendirmesi notunu B1(cr)'den B2(cr)'ye revize etmiştir. Bankamızın önceki ve güncel Moody's kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.Güncel ÖncekiUzun Vadeli (Yabancı ve Yerli Para) İhraççı Notu B2 B2Yabancı Para Tahvil Notu B2 B2Yabancı Para Tahvil Notu (Orta Vadeli İhraç Progamı)(P)B2 (P)B2Temel Kredi Değerlendirme Notu b3 b3Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirme Notu b3 b3Uzun Vadeli Karşı Taraf (Yabancı ve Yerli Para) Risk NotuB2B1Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk DeğerlendirmesiB2(cr)B1(cr)Kısa Vadeli İhraççı Notları (Yabancı ve Yerli Para) NP NPDiğer Kısa Vadeli (P)NP (P)NPGörünüm Negatifhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875292BIST