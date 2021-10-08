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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.10.2021 20:36



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KISMİ BÖLÜNMENİN 30.06.2021 TARİHLİ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETİM KURULU KARARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kısmi Bölünmenin 31.12.2020 tarihli mali tablolar yerine 30.06.2021 tarihli mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi hakkında Yönetim Kurulu kararı alınması ve bölünme nedeniyle ayrılacak mal varlığını devralacak şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı'nın güncellenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı -
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu -
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Hava Kargo Taşımacılığı ve ana sözleşmesinde belirtilen diğer konular
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 3.231.901.893,86
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021
Mevcut Sermaye (TL) 1.380.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.380.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 1.379.999.999,99
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETHYA00012 0,01

Ek Açıklamalar
24.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Ortaklığımız'ın 21.05.2021 tarih ve 128 sayılı kararı ve 08.10.2021 tarih ve 228 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında devam eden Ortaklığımız kargo biriminin "iştirak modeli ile kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" yöntemi ile bölünerek THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne ("THY Kargo") devredilmesine yönelik kısmi bölünme işleminin 31.12.2020 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi öngörülürken söz konusu kısmi bölünme işlemi için Ortaklığımız'ın 30.06.2021 tarihli ara dönem finansal tablolarının esas alınmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969267


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