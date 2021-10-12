***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.10.2021 21:16
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi ORTAKLIĞIMIZ KARGO HİZMET İŞLETMESİNİN İŞTİRAK MODELİ İLE KISMİ BÖLÜNMESİNE İLİŞKİN KURUL BAŞVURUSU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı -
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu -
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Hava Kargo Taşımacılığı ve ana sözleşmesinde belirtilen diğer konular
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 3.231.901.893,86
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021
Mevcut Sermaye (TL) 1.380.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.380.000.000
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 1.379.999.999,99
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETHYA00012 0,01
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.10.2021
Ek Açıklamalar
Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nun 21.05.2021 ve 08.10.2021 tarihlerinde alınan ve KAP'ta yayınlanan kısmi bölünme kararına istinaden hazırlanan duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.10.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 THY bölünme raporu.pdf - Bölünme Raporu
EK: 2 THY Bölünme Sözleşmesi.pdf - Bölünme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970060
BIST