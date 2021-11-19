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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.11.2021 20:00
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin Duyuru Metninin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı -
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu -
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Hava Kargo Taşımacılığı ve ana sözleşmesinde belirtilen diğer konular
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 3.231.901.893,86
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021
Mevcut Sermaye (TL) 1.380.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.380.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 1.379.999.999,99
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETHYA00012 0,01

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.10.2021
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 18.11.2021

Ek Açıklamalar
Ortaklığımıza ait kargo biriminin "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile bölünerek THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne ("THY Kargo") devir edilmesine ilişkin olarak, 12.10.2021 tarihinde Duyuru Metni'nin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Kurul'un 18.11.2021 tarihli toplantısında uygun bulunarak onaylanmıştır. 19.11.2021 tarihinde Ortaklığımıza tebliğ edilen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Duyuru Metni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("Tebliğ") 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ve Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Ortaklığımız internet sitesinde kamuya duyurulması gereken ilgili beyan ve izin belgeleri ekte yeralmaktadır. Tebliğ'in 8'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen bilgi ve belgelerin Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde en az 5 yıl süreyle bulundurulacağı hususunu da bilgilerinize sunarız.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 THY Duyuru Metni Onaylı_19.11.2021.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin Beyan.pdf - Diğer
EK: 3 Rekabet Kurumundan İzin Alınmadığına İlişkin Beyan.pdf - Diğer
EK: 4 SGHM İzni.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978846


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