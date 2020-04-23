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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Esas Sözleşme

23.04.2020 12:41
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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Açıklamalar

Esas Sözleşmemizin ''Sermaye ve Hisse Payları'' ' başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 06.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 08.04.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/04/2020 08/04/2020 10054



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840004


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SNGYO 0,97 28.800.879 % 0,00  
ODAS 1,61 179.890.224 % 0,00  
THYAO 10,37 447.232.577 % 0,00  
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Frank 7,1317 7,1746 % -0,29  
Riyal 1,8489 1,8582 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.726 11,90  
Altın Gr. 387 387 2,53  
Cumhuriyet 2.480 2.542 10,40  
Tam 2.545 2.608 10,70  
Yarım 1.240 1.273 5,20  
Çeyrek 622 637 2,60  
Gümüş.Ons 15,31 15,34 0,22  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 0,06  
B. Petrol 22,13 22,13 1,76  
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