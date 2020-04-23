***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Esas Sözleşme









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2020AçıklamalarEsas Sözleşmemizin ''Sermaye ve Hisse Payları'' ' başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 06.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 08.04.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 06/04/2020 08/04/2020 10054http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840004BIST