***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Esas Sözleşme
23.04.2020 12:41
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin ''Sermaye ve Hisse Payları'' ' başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 06.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 08.04.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/04/2020 08/04/2020 10054
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840004
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0069
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9988
En Düşük
6,9640
18:057,5194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0369
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,5114
18:05387,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,53
|Açılış
|: 387,23
|
|Önceki Kapanış
|: 384,70
|
387,77
En Düşük
383,52
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SNGYO
|0,97
|28.800.879
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|THYAO
|10,37
|447.232.577
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SNGYO
|0,97
|28.800.879
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5888
|8,6319
|% 0,09
|
|Frank
|7,1317
|7,1746
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8489
|1,8582
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|11,90
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.542
|10,40
|
|Tam
|2.545
|2.608
|10,70
|
|Yarım
|1.240
|1.273
|5,20
|
|Çeyrek
|622
|637
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,34
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,06
|
|B. Petrol
|22,13
|22,13
|1,76
|