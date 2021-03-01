***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.104 4.045 12.149 31.179 3 31.182Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 -4.045 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -42 -42 -42 4.070 1.016 1.016 33 33 5.119 125 -125 4.536 4.411 9.613 0 9.613Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -42 -42 -42 4.070 1.016 1.016 33 33 5.119 125 -125 4.536 4.411 9.613 0 9.613Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -126 -126 -126 8.726 -4.318 -4.318 16 16 4.424 27 -27 -5.588 -5.615 -1.290 0 -1.290Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -126 -126 -126 8.726 -4.318 -4.318 16 16 4.424 27 -27 -5.588 -5.615 -1.290 0 -1.290Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.603 13.029Dönem Karı (Zararı)-5.588 4.536Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.588 4.536Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.387 6.909Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 11.638 8.624Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler187 215Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20-22 36 117Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36 152 108Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20 -1 -10Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.433 901Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler30-31 -544 -552Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22-31 1.977 1.453Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.702 -3.643Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler14 0 1Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler113 125Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 2Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 113 123Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler578 -469İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 578 -469Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 -514 520Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler250 635Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30 -23 415Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 273 220İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.121 1.701Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-679 176İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -117 6İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -562 170Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.424 451İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 121 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -1.545 451Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -102 -567Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 517 -305Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.877 610İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -213 -335İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -1.664 945Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -490 -230Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-911 756İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -911 756Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 -3.316 1.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler161 -194Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24 161 -194Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.678 13.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -98 -55Vergi İadeleri (Ödemeleri)32 23 -62YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.710 -5.513Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri96 99Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri96 99Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.000 -5.751Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -8.000 -5.751Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 2.661 599Verilen Nakit Avans ve Borçlar2.057 -1.282Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar12 2.057 -1.282Alınan Temettüler18 341Alınan Faiz30-31 458 481FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.928 -3.794Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri28.576 18.010Kredilerden Nakit Girişleri7 28.576 18.010Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.928 -12.975Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.928 -12.975Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.877 -7.489Ödenen Faiz-1.710 -1.413Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 11 73YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)965 3.722NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)965 3.722DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.328 8.606DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 13.293 12.328Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 13.293 12.328Finansal Yatırımlar131 2.377Vadeli Mevduatlar6 0 2.234Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar131 89Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 131 89Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 54Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 0 54Ticari Alacaklar4.672 3.205İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 129 5İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 4.543 3.200Diğer Alacaklar8.082 6.424İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 45 166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 8.037 6.258Türev Araçlar14 312Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar35 13 102Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar35 1 210Stoklar13 2.236 1.723Peşin Ödenmiş Giderler1.034 884İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.034 884Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 280 257Diğer Dönen Varlıklar917 829İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar24 917 829ARA TOPLAM30.659 28.339TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.659 28.339DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar548 532Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar541 525Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 541 525Diğer Finansal Yatırımlar6 7 7Diğer Alacaklar8.809 7.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 8.809 7.577Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.881 2.191Maddi Duran Varlıklar30.431 21.640Binalar15 6.602 3.810Tesis, Makine ve Cihazlar15 2.418 1.887Özel Maliyetler15 578 528Yapılmakta Olan Yatırımlar15 4.306 4.107Diğer Maddi Duran Varlıklar15 16.527 11.308Kullanım Hakkı Varlıkları15 108.465 80.894Maddi Olmayan Duran Varlıklar744 563Şerefiye17 91 74Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 653 489Peşin Ödenmiş Giderler5.862 5.135İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 5.862 5.135Ertelenmiş Vergi Varlığı32 3 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR156.743 118.532TOPLAM VARLIKLAR187.402 146.871KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.209 7.374İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar101 0Banka Kredileri7 101 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.108 7.374Banka Kredileri7 11.108 7.374Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21.391 11.076İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.216 310Banka Kredileri7 3.216 310İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18.175 10.766Banka Kredileri7 5.491 2.604Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-18 12.684 8.162Diğer Finansal Yükümlülükler126 113Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 126 113Ticari Borçlar6.322 6.708İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 1.036 1.019İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 5.286 5.689Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 658 948Diğer Borçlar645 580İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 645 580Türev Araçlar470 416Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar35 98 112Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar35 372 304Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.511 6.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 4.511 6.361Kısa Vadeli Karşılıklar193 309Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 118 233Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 75 76Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.854 1.532İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24 1.854 1.532ARA TOPLAM47.379 35.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.379 35.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar89.994 60.976İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.288 1.548Banka Kredileri7-18 10.288 1.548İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar79.706 59.428Banka Kredileri7-18 9.389 8.670Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-18 70.317 50.758Diğer Borçlar162 223İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 162 223Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)799 713İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 799 713Uzun Vadeli Karşılıklar1.343 1.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 984 804Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar359 265Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 8.214 7.678TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.512 70.659TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER147.891 106.076ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.502 40.792Ödenmiş Sermaye25 1.380 1.380Sermaye Düzeltme Farkları25 1.124 1.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-352 -226Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-352 -226Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -352 -226Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.194 21.770Yabancı Para Çevrim Farkları25 29.483 20.757Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.301 1.017Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)25 -3.301 1.017Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)12 -4Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)25 12 -4Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler211 184Yasal Yedekler25 211 184Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 16.533 12.024Net Dönem Karı veya Zararı-5.588 4.536Kontrol Gücü Olmayan Paylar9 3TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.511 40.795TOPLAM KAYNAKLAR187.402 146.871Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 46.448 75.118Satışların Maliyeti27 -43.765 -62.039TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.683 13.079BRÜT KAR (ZARAR)2.683 13.079Genel Yönetim Giderleri28 -1.518 -1.695Pazarlama Giderleri28 -4.542 -8.015Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 2.391 2.043Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -396 -370ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.382 5.042Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 1.344 963Yatırım Faaliyetlerinden Giderler30 -83 -452Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -578 469FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-699 6.022Finansman Gelirleri31 504 780Finansman Giderleri31 -5.906 -1.746SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.101 5.056Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri513 -520Dönem Vergi (Gideri) Geliri32 -1 -1Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 514 -519SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.588 4.536DÖNEM KARI (ZARARI)-5.588 4.536Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 1Ana Ortaklık Payları-5.588 4.535Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-126 -42Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-158 -52Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32 10Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi32 10Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.424 5.119Yabancı Para Çevrim Farkları8.726 4.070Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)8.726 4.070Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 42Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)20 42Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.325 1.258Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.325 1.258Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-73 35Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-73 35Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.076 -286Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-4 -9Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.065 -269Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi15 -8DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.298 5.077TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.290 9.613Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.290 9.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914350BIST