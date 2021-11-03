***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -127 -127 -127 11.405 -2.844 -2.844 -43 -43 8.518 27 -27 -5.203 -5.230 3.188 0 3.188Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -127 -127 -127 11.405 -2.844 -2.844 -43 -43 8.518 27 -27 -5.203 -5.230 3.188 0 3.188Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -353 -353 -353 32.162 -1.827 -1.827 -47 -47 30.288 211 16.533 -5.203 11.330 43.980 10 43.990Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.588 5.588 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -88 -88 -88 8.726 3.262 3.262 -36 -36 11.952 27 -27 6.232 6.205 18.096 0 18.096Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -88 -88 -88 8.726 3.262 3.262 -36 -36 11.952 27 -27 6.232 6.205 18.096 0 18.096Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -440 -440 -440 38.209 -39 -39 -24 -24 38.146 238 10.918 6.232 17.150 57.598 10 57.608Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.222 3.094Dönem Karı (Zararı)6.232 -5.203Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.232 -5.203Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.722 13.482Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 10.396 8.233Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler211 121Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-17 197 44Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2 76Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 1Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.635 1.262Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24-25 -445 -314Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17-25 2.080 1.576Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.264 4.025Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-347 -71Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -347 -71Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-432 645İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -432 645Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 666 -843Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler329 110Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -3 -24Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 332 134İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.434 -5.109Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.441 796İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25 -60İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.416 856Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-90 -1.112İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-61 166İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-29 -1.278Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler288 -158Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-75 25Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-137 -1.977İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-97 -63İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-40 -1.914Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)84 -352Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.526 19İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.493 19Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.737 -2.579İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler542 229Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)542 229Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.388 3.170Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -46 -90Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -120 14YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.300 -2.065Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri642 101Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri642 101Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.435 -6.044Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -4.435 -6.044Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 -16 2.474Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.892 1.200Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 1.892 1.200Alınan Temettüler172 18Alınan Faiz24-25 445 186FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.723 -3.493Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.151 12.796Kredilerden Nakit Girişleri7 17.151 12.796Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.738 -7.324Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -12.738 -7.324Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -11.186 -7.659Ödenen Faiz-1.859 -1.193Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 -91 -113YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.199 -2.464NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.199 -2.464DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.293 12.328DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.492 9.864Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 26.492 13.293Finansal Yatırımlar94 131Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar94 131Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 94 131Ticari Alacaklar8.330 4.672İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 184 129İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.146 4.543Diğer Alacaklar7.480 8.082İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 106 45İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 7.374 8.037Türev Araçlar783 14Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 168 13Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 615 1Stoklar2.388 2.236Peşin Ödenmiş Giderler1.194 1.034İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.194 1.034Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 160 280Diğer Dönen Varlıklar561 917İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar561 917ARA TOPLAM47.482 30.659TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR47.482 30.659DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar623 548Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar613 541Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 613 541Diğer Finansal Yatırımlar6 10 7Diğer Alacaklar9.219 8.809İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 9.219 8.809Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 2.293 1.881Maddi Duran Varlıklar38.459 30.431Binalar12 10.445 6.602Tesis, Makine ve Cihazlar12 2.826 2.418Özel Maliyetler12 653 578Yapılmakta Olan Yatırımlar12 3.531 4.306Diğer Maddi Duran Varlıklar12 21.004 16.527Kullanım Hakkı Varlıkları12 134.974 108.465Maddi Olmayan Duran Varlıklar852 744Şerefiye110 91Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 742 653Peşin Ödenmiş Giderler7.229 5.862İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.229 5.862Ertelenmiş Vergi Varlığı26 4 3TOPLAM DURAN VARLIKLAR193.653 156.743TOPLAM VARLIKLAR241.135 187.402KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.784 11.209İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 101Banka Kredileri7 0 101İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.784 11.108Banka Kredileri7 12.784 11.108Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları27.305 21.391İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.382 3.216Banka Kredileri7 5.382 3.216İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21.923 18.175Banka Kredileri7 7.061 5.491Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 14.862 12.684Diğer Finansal Yükümlülükler47 126Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 47 126Ticari Borçlar7.510 6.322İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 1.149 1.036İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.361 5.286Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar890 658Diğer Borçlar1.731 645İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 33 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.698 645Türev Araçlar245 470Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 0 98Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 245 372Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.527 4.511İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 9.527 4.511Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 82 0Kısa Vadeli Karşılıklar287 193Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 199 118Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 88 75Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.446 1.854İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.446 1.854ARA TOPLAM62.854 47.379TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.854 47.379UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar105.042 89.994İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.852 10.288Banka Kredileri7-14 11.852 10.288İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar93.190 79.706Banka Kredileri7-14 12.831 9.389Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 80.359 70.317Diğer Borçlar610 162İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar610 162Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)843 799İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 843 799Uzun Vadeli Karşılıklar1.597 1.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.167 984Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar430 359Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 12.581 8.214TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER120.673 100.512TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER183.527 147.891ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.598 39.502Ödenmiş Sermaye19 1.380 1.380Sermaye Düzeltme Farkları19 1.124 1.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-440 -352Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-440 -352Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-440 -352Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)38.146 26.194Yabancı Para Çevrim Farkları38.209 29.483Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-39 -3.301Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-39 -3.301Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-24 12Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-24 12Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler238 211Yasal Yedekler238 211Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.918 16.533Net Dönem Karı veya Zararı6.232 -5.588Kontrol Gücü Olmayan Paylar10 9TOPLAM ÖZKAYNAKLAR57.608 39.511TOPLAM KAYNAKLAR241.135 187.402Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 60.518 32.525 29.033 11.018Satışların Maliyeti21 -47.846 -31.950 -20.584 -10.085TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.672 575 8.449 933BRÜT KAR (ZARAR)12.672 575 8.449 933Genel Yönetim Giderleri22 -1.689 -1.091 -645 -352Pazarlama Giderleri22 -4.734 -3.341 -1.855 -993Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 1.211 1.805 491 1.020Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -632 -220 -276 -68ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.828 -2.272 6.164 540Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.297 878 482 289Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -51 -69 -17 -69Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 432 -645 638 -37FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.506 -2.108 7.267 723Finansman Gelirleri25 808 402 1.031 67Finansman Giderleri25 -2.354 -4.340 -858 -2.533SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.960 -6.046 7.440 -1.743Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-728 843 -1.149 797Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -144 0 -75 4Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -584 843 -1.074 793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.232 -5.203 6.291 -946DÖNEM KARI (ZARARI)6.232 -5.203 6.291 -946Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.232 -5.203 6.291 -946Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-88 -127 -8 -45Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-110 -159 -10 -56Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 32 2 11Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 32 2 11Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.952 8.518 2.451 4.165Yabancı Para Çevrim Farkları8.726 11.405 1.334 5.681Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)8.726 11.405 1.334 5.681Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-45 -53 -21 -20Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-45 -53 -21 -20Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.015 -3.490 1.397 -1.866Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)4.015 -3.490 1.397 -1.866Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar84 -89 22 -2Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)84 -89 22 -2Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-828 745 -281 372Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi9 10 4 3Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-816 714 -5 366Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi-21 21 -280 3DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.864 8.391 2.443 4.120TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.096 3.188 8.734 3.174Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.096 3.188 8.734 3.174http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974563BIST