***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 31 Mart 2020 Tarihinde Yapılacak Olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 09.03.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAKIRKÖYAdres Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,3 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2019 yılı Denetim Raporlarının okunması,4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,6 - 2019 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,8 - Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,9 - Ortaklığımızın Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin sürenin 31.12.2019 tarihinde bitmesi nedeniyle 2020-2024 yıllarına ilişkin yeni bir yetki alınması ve Ortaklık Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin Ek-2 Tadil Tasarısında yer alan şekilde değiştirilmesi hakkında karar alınması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulu'nun Ortaklığımızın Pay Geri Alım Programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,12 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OLAGAN GENEL KURUL 2020 GÜNDEM VE DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 THYAO 2020 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 GENERAL ASSEMBLY 2020 AGENDA AND INVITATION.pdf - İlan MetniEK: 4 THYAO 2020 General Assembly - Additional Disclosures.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarOrtaklığımız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2020, Salı günü, saat 14:00'da Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825833BIST