***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 31.03.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu BildirimiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 09.03.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAKIRKÖYAdres Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,3 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2019 yılı Denetim Raporlarının okunması,4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,6 - 2019 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,8 - Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,9 - Ortaklığımızın Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin sürenin 31.12.2019 tarihinde bitmesi nedeniyle 2020-2024 yıllarına ilişkin yeni bir yetki alınması ve Ortaklık Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin Ek-2 Tadil Tasarısında yer alan şekilde değiştirilmesi hakkında karar alınması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulu'nun Ortaklığımızın Pay Geri Alım Programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,12 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OLAGAN GENEL KURUL 2020 GÜNDEM VE DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 THYAO 2020 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 GENERAL ASSEMBLY 2020 AGENDA AND INVITATION.pdf - İlan MetniEK: 4 THYAO 2020 General Assembly - Additional Disclosures.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ_31.03.2020_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplantı Tutanağı_31.03.2020.pdf - TutanakEk Açıklamalar31 Mart 2020 saat 14:00'te Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda yapılması planlanan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak pay sahiplerimizin dikkatine: COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler ve Ticaret Bakanlığı'nın konu hakkındaki 20.03.2020 tarihli duyurusu çerçevesinde Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerimizin fiziki katılım yerine elektronik ortamda katılım sağlamaya özen göstermeleri önem arz etmektedir. Online katılım konusunda https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp adresinden elektronik ortamda katılım sağlamak için gerekli bilgiler temin edilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833614BIST