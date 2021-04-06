***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.02.2021Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAKIRKÖYAdres Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,3 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2020 yılı Denetim Raporlarının okunması,4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,6 - 2020 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,8 - Ogün Şanlıer'in istifası suretiyle münhal bulunan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Melih Şükrü Ecertaş'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OLAGAN GENEL KURUL 2021 GÜNDEM VE DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 THYAO 2021 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 GENERAL ASSEMBLY 2021 AGENDA AND INVITATION.pdf - İlan MetniEK: 4 THYAO 2021 General Assembly - Additional Disclosures.pdf - Genel Kurul BBIST