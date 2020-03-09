***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.03.2020 19:55
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılına ilişkin Kar Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 09.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 0,0000000 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETHYA00012 0,0000000 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETHYA00012 0 0
Ek Açıklamalar
Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 4.536.000.000 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda, TFRS ile UFRS arasındaki kabul farklılıkları nedeniyle) ise geçici vergi beyannamesine göre 1.530.828.154 TL net dönem karı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 17.818.113.556 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere
Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 4.536.000.000 TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup 2019 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU_2019.pdf
EK: 2 PROFIT DISTRIBUTION TABLE_2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.380.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 75.738.987,22
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 5.056.000.000 1.530.828.154
4. Vergiler ( - ) -520.000.000
5. Net Dönem Kârı 4.536.000.000 1.530.828.154
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 12.024.000.000 -17.818.113.556
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 583.607 583.607
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825835
BIST