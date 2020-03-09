***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.03.2020 19:57
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihinin Uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.03.2020
Ek Açıklamalar
09.03.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Ortaklığımızın mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Ortaklığımız Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf
EK: 2 AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825838
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -6.076,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:056,1427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0551
|Açılış
|: 6,1270
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|Önceki Kapanış
|: 6,0790
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6,2064
En Düşük
6,0915
18:057,0390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,1547
|Açılış
|: 6,9800
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|Önceki Kapanış
|: 6,8480
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7,1073
En Düşük
6,9145
18:05330,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,74
|Açılış
|: 330,47
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|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.547.857
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.909.094
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|ADBGR
|6,65
|17.066.493
|% 3,10
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,10
|19.514.321
|% -17,67
|
|VAKKO
|5,09
|69.792.778
|% -15,59
|
|RYSAS
|7,11
|61.067.883
|% -15,26
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|TGSAS
|4,60
|2.808.627
|% -14,97
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|ASELS
|27,76
|974.324.457
|% -6,97
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% -8,47
|
|TUPRS
|93,80
|293.770.836
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% -9,66
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0291
|8,0694
|% 1,50
|
|Frank
|6,5914
|6,6311
|% 2,06
|
|Riyal
|1,6303
|1,6384
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-0,24
|
|Altın Gr.
|331
|331
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,19
|35,19
|-10,08
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Seans Raporu
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